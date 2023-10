La torretta sferica del B17, in realtà usata anche su B24 e B32 era uno degli oggetti più iconici e claustrofobici della storia della guerra moderna.

Citata persino in “Guerre Stellari”, la torretta sferica o “torretta Sperry” dal nome del principale produttore della stessa, era una torretta quasi omidirezionale posta sul fondo dell’aereo, con un mitragliatore, usata dall’uomo di statura più piccola dell’intero equipaggio, e per ovvie ragioni.

La torretta sferica del B17: claustrofobia e armi

La torretta Sperry non poteva essere infatti troppo grande, per non disturbare l’aereodinamicità del velivolo: era solo abbastanza grande quel tanto che basta per ospitare la mitragliatrice e un artigliere, che veniva calato in essa e doveva sedere con le ginocchia rannicchiate al petto, in posizione fetale, con quel minimo di spazio necessario per manovrare.

Uno spazio così risicato che non tutti gli artiglieri indossavano il paracadute: alcuni se lo mettevano sul petto, quindi stringendolo tra petto e ginocchia, o lo lasciavano in cabina accanto al boccaporto di ingresso.

Un complicato sistema di maniglie e pulegge consentiva all’artigliere di armare il mitragliatore e, alla bisogna, ricaricare tenendo presente che ogni movimento normale era impedito dallo spazio ristretto che lo rendeva solo un ingranaggio di carne rigidamente incastrato tra ingranaggi e armi, calato dall’alto (piedi per primi, che andavano in appositi sostegni) all’inizio di ogni missione e tirato fuori quando non c’era più bisogno del mitragliatore.

Le manovre venivano effettuate con una coppia di joystick, uno per mano, con appositi tasti per attivare la mitragliatrice (sarebbe stato semplicemente impossibile dati gli spazi coinvolti “allungare la mano” sul grilletto).

Questo non solo dimostra, come abbiamo avuto modo di dire in passato, le origini avioniche del joystick e del joypad che usate ancora oggi, ma rende la torretta Sperry la chiara ispirazione per il claustrofobico abitacolo del “Tie Fighter”, mezzo militare della saga di “Guerre Stellari” e della torretta sferica installata sul “Millennium Falcon”, cargo corelliano trasformato in incrociatore e mezzo di contrabbando dal contrabbandiere ed antieroe della saga Han Solo.

