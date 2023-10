La stravagante bufala di Aldo Moro ucciso per 500 lire

Di tanto in tanto, dalle fetide nebbie della storia, torna la bufala di Aldo Moro ucciso per 500 lire. Nonostante le evidenze storiche, nonostante le chiare responsabilità delle Brigate Rosse, saltano fuori le più bizzarre teorie del complotto.

Come ad esempio quella per cui i Poteri Forti (sempre loro) si sarebbero travestiti da Brigate Rosse e sventolate stelle, falci e martelli sarebbero andati a uccidere Aldo Moro per salvare il Signoraggio.

Teoria risibile per chiunque abbia il minimo di conoscenze di economia.

La stravagante bufala di Aldo Moro ucciso per 500 lire

Secondo tale stravagante teoria infatti Aldo Moro avrebbe stampato banconote da 500 Lire (peraltro nel messaggio inoltratoci viene mostrata un’emissione precedente al “Mercurio” emesso durante l’attività di Moro, le 500 Lire “Aretusa”, nessun collegamento con la scuola di magia nella serie streaming “The Witcher”) in modo da sottrarre alle Banche il potere economico sconfiggendo il Signoraggio.

Parliamo di un’emissione regolata dal decreto ministeriale del 20 luglio 1966 che, a sua volta, risponde alla Legge n°171 del 31 Marzo 1966, stipulata di comune accordo con la Banca d’Italia, come la stessa legge specifica.

Siamo quindi già arrivati all’ipotesi di Aldo Moro che chiede ai Poteri Forti se per piacere gli fa sconfiggere il signoraggio e i Poteri Forti dapprima gli rispondono

“Prego, fai pure, annienta il Signoraggio per sempre”

E poi dodici anni dopo si svegliano come in un meme su Internet dicendo

“Oh, ca**o, aspetta”

Si travestono da terroristi di sinistra e vanno ad ammazzare Aldo Moro per qualcosa che gli avevano già detto di fare.

Sommando a questo il fatto che le 500 lire cartacee “Mercurio” avevano una capacità liberatoria del numero totale di biglietti di 100 unità, quindi massimo lire 50.000, siamo al risultato che se erano eccellenti, come tutte le 500 lire cartacee che li hanno preceduti.

A voler essere sinceri il Biglietto di Stato esiste come concetto dal XVImo secolo e in Italia come moneta divisionale dal 1882.

Moro non ha inventato niente, al massimo durante il governo Moro è stata varata una forma del citato biglietto di Stato, e lo stesso era inadattato a insidiare i “poteri forti” in qualsiasi modo.

