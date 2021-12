La strage di Brandeburgo nasce da una menzogna scoperta: il padre aveva comprato Green Pass falsi

La strage di Brandeburgo nasce da una menzogna scoperta: ed una particolarmente atroce e dolorosa per questi tempi.

Sapete di che si tratta: il brutale omicidio di cinque persone, due adulti e tre bambini in una casa di Brandeburgo, corpi seviziati da armi da fuoco e da taglio.

La ricerca di un movente ha purtroppo trovato una amara spiegazione per la strage di Brandeburgo: una menzogna scoperta, una bugia, un inganno. Ancora una volta legato ai tentativi nopass di eludere il Green Pass.

Questa volta si tratta di un omicidio-suicidio. Il padre di famiglia secondo quanto riportato alla stampa aveva falsificato la documentazione propria e della moglie, provvendo ancora una volta a comprare dai “sensali del falso online”.

Come purtroppo abbiamo detto più volte, rivolgersi ai sensali del falso comporta gravi rischi. Innanizitutto si rischia di diventare oggetto di ricatto dei sensali stessi, noti per chiedere i documenti ai loro clienti e poi ricattarli a lungo con la minaccia di venderli sul “deep web” o organizzazione criminali.

In secondo luogo, come in questo caso, la falsità viene scoperta. Il datore di lavoro della moglie si era accorto della natura artefatta dei documenti presentati ed aveva minacciato di chiamare la polizia.

La storia, descritta nella nota di suicidio lasciata dal padre, si conclude col genitore che uccide a colpi di armi da taglio e da fuoco la moglie e i figli (di anni 4, 8 e 10) convinto che un’eventuale denuncia sarebbe risultata nella carcerazione della coppia e nella perdita della potestà genitoriale.

In una sorta di “se non potrò averli io, non li avrà nessuno”, il padre ha quindi ucciso non solo la moglie, ma anche i suoi tre piccoli figli prima di togliersi la vita.

Una tragedia dolorosa, triste, macabra: la strage di Brandeburgo si incunea in una amara stagione.

