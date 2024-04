Ci è stato chiesto di verificare un meme che parla di un falso bombardamento inglese su una falsa base tedesca con bombe di legno, con tanto di foto del reperto.

Il fatto è che non ci sono prove certe del singolo evento, ma prove aneddotiche di simili eventi. In una narrazione che rende il discuterne, sia pur col limite che dopo 80 anni discernere il singolo evento reale dagli altri “ispirati” diventa impossibile, essenziale.

La storia delle bombe di legno inglesi tra miti e leggenda

Partiamo dal portale Forces.net, dedicato a contenuti a e per le forze armate Inglesi, nerbo degli Alleati e protagonista di questa storia/leggenda.

“Al di fuori delle voci di corridoio su Internet, ci sono certamente molte prove aneddotiche che danno peso alla storia e accreditano l’idea che i falsi bombardamenti potrebbero essere stati effettuati dalle forze alleate su false esche tedesche.”

Comincia il portale prima di offrire una ben più che plausibile ricostruzione degli eventi. Ricostruzione che parte da un dato di fatto: l’Asse costruiva false basi militari di legno e rottami.

E altrettanto facevano gli Alleati,

E lo faceva per davvero: ovviamente lo scopo non era, come nelle parate militari cui ci ha purtroppo riabituato il conflitto in Ucraina evidenziare una inesistente forza militare ma distrarre l’attenzione dei bombardieri.

Se le bombe cadono su un presunto obiettivo fatto di balsa, corde e teloni, non cadranno su mezzi militari veri e che servono.

Il Tenente Colonnello Werner Thiel, nel 1943 giovane pilota della Luftwaffe effettivamente riferisce di essere scappato da una di queste installazioni temendo il bombardamento per poi tornare ad osservare delle bombe di legno con messaggi di derisione.

Secondo il Colonnello Pierre-Alain Antoine dell’Aviazione francese, le “bombe di legno” cadevano da ambo le parti, e non per decisione del comando centrale: molti aviatori e ufficiali erano giovanissimi, spesso al limite dell’età di reclutamento, età media 20 anni, spediti nel carnaio della guerra. Ovviamente dove avevano occasione di deridere il nemico accusato di averli strappati alla loro vita per trascinarli in guerra, se la prendevano.

Sparsa la voce delle prime bombe di legno, questa divenne una zingarata. Il problema è che Antoine non ha prove dirette, ma solo de relato. Cose che quindi gli furono riferite.

Come furono riferite al giornalista William L. Shirer, di ‘Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent 1934-1941′.

Ci sono però delle prove contrarie.

La bomba di legno che non era una bomba di legno

Molti dei falsi ordigni pubblicizzati nei meme sono in realtà veri ordigni. Ad esempio la Mark IV Aircraft Float Light, fuoco di segnalazione il cui scopo era galleggiare mentre i fuochi pirici in essa contenuti ardevano consentendo di illuminare una zona in particolare.

Ad esempio allo scopo di recuperare equipaggiamento custodito in aerei e navi affondati in mare o aerei precipitati in zone buie.

Diventa a questo punto meno probabile ipotizzare che un gruppo di militi rischi la vita per una zingarata, o che consumi prezioso carburante e rischi a sua volta di diventare identificabile per giocare a “Io so che tu hai fatto cose” col nemico.

Assai più probabile che per un qualsiasi motivo gli Alleati abbiano marcato delle zone in particolare con fuochi di segnalazione e l’Asse abbia pensato alla burla anziché al semplice marchio.

Oppure diventa probabile una convergenza e confabulazione delle due: effettivamente qualcuno avrebbe potuto prodursi in una zingarata, come detto dal Tenente Colonnello Werner Thiel, e da allora in poi ogni segnalazione di un fuoco di segnalazione del tipo Mark IV Aircraft Float Light sia stata riletta come una burla.

