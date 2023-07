La Repubblica pubblica presunta (e fake) “foto di Meloni con un cocktail dopo un volo di Stato”: questo il riassunto di un articolo andato in edicola proprio questa mattina e che per punteggiare l’eterna accusa dell’uso dei voli di stato, rogna capitata a ogni personaggio istituzionale da quando esiste l’aviazione civile, decide di tirare fuori uno scatto.

Giorgia Meloni sorridente sulle spiaggie pugliesi di Borgo Egnazia, con tanto di sottopancia che descrive come una sua presunta sosta di ritorno dal Summit di Bruxelles sia finita con lo scatto patinato, gettato in pasto al ludibrio del lettore.

Problema: se il sottopancia fosse veritiero dovremmo ritenere che i voli di stato abbiano la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio. Portando la premier a tornare indietro nel tempo al 2020.

La Repubblica pubblica presunta (e fake) “foto di Meloni con un cocktail dopo un volo di Stato”

Per carità, un articolo sui voli di stato come visto non si rifiuta a nessuno. Punteggiarlo col solito pezzo di colore che descrive gaudenti vacanze che non esistono diventa senz’altro una gaffe.

Gaffe evitabile guardando le date: la foto viene da uno scatto di Agosto 2020 estrapolato dallo stesso profilo della premier.

Concediamo il beneficio del dubbio: qualcuno ha cercato foto della Premier in vacanza, l’algoritmo ha risputato quella foto, vi è stato un errore. Ma dovrebbero essere i giornali a controllare, non noi a controllare per poi sentirci dire a scelta del fanboy di turno che siamo cattivi e pagati dal governo per censurare l’informazione libera o cattivi e pagati dai Poteri Forti per affossare lo stesso governo che avevamo difeso il giorno prima.

Francamente, non ci sarebbe bisogno di noi se la stampa facesse quel minimo che le viene richiesto e verificasse.

Non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a virgolettati inventati, riassunti “uso algoritmo” di cose che alla fine nessuno aveva detto e oggi vacanze oltre lo spaziotempo.

Conclusione

La “foto di Meloni con un cocktail dopo un volo di Stato” ritrae in realtà Giorgia Meloni in vacanza nel 2020.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.