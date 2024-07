La rara foto della piramide in costruzione è, ovviamente, creata con AI

Ci sono messaggi virali che semplicemente sono burle a cui qualcuno ha voluto credere. La rara foto della piramide in costruzione è, ovviamente, una di queste, creata con AI.

Ormai creare contenuti virali subappaltando all’Intelligenza artificiale il tutto è facile. Si ricade nel c.d. “slop”, viralità a basso costo con la massima resa.

Come abbiamo avuto modo di dire in passato, prima del diciottesimo secolo non esistono artefatti o descrizioni tali da provare l’esistenza di tentativi di riproduzione fotografica.

La fotografia più vecchia sopravvissuta è Point de vue du Gras, un’eliografia di Nicéphore Niépce scattata nel 1826, veduta di una sua tenuta.

Ovviamente ogni foto precedente non potrà che essere una creazione artificiosa, e la foto in questione ha tutti i tratti distintivi delle foto create con AI, con tutte le sue incertezze.

