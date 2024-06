La presunta maglietta di calcio nazista Giapponese è un manji da Tokyo Revengers. Se vi siete persi con metà delle parole di questa frase, tranquilli, vi spieghiamo. Parte tutto dal solito TikTok dove con una musichina “Phonk”, la solita “musica da TikTok” viene esibita “una maglietta troppo OG”.

Si tratta di una serie di scene dal manga Tokyo Revengers, per essere precisi scene ritraenti alcuni dei personaggi, la Tokyo Manji Gang (東京卍會, Tōkyō Manji-Kai).

Esiste in Giappone un simbolo simile e precedente quello della svastica, il manji, solitamente riflesso (orientato verso sinistra) rispetto alla svastica, in questo caso ribaltato dato la scrittura dal basso verso l’alto.

Il manji viene usato come indicazione cartografica dei templi e come simbolo Buddhista, legato al sole ed altri concetti filosofici appropriati dal Nazismo nel suo desiderio iconoclasta di fagocitare ogni simbologia precedente allo scopo di ergersi ad “unici veri ariani”.

In questo caso il Manji è parte del simbolo della Toumen o Tokyo Manji Gang, gang di strada del manga Tokyo Revengers cui appartiene il protagonista Takemichi Hanagaki, ragazzo di strada che in seguito ad un incidente scopre di poter viaggiare indietro nel tempo, “abitando” nel corpo del se stesso del passato, in modo da poter migliorare e redimere la vita sua e delle persone a lui care.

Non si tratta quindi di una simbologia nazista.

