Ci segnalano i nostri contatti un “meme asceso”, uno scherzo così virale da essere preso sul serio, con un piccolo aiuto dell’Intelligenza Artificiale: la storia della moglie del signor Mario Usai di Senorbì.

Secondo la bufala virale un cittadino di Senorbì avrebbe tumulato la consorte in un tavolino di resina epossidirica, venendo preso a modello da altri cittadini per la creazione del suo eretico “attacco d’arte”.

Attacco d’arte che è una foto in CG apparsa per la prima volta sulla pagina di burle e caricature “Noncielodicono”

La moglie del signor Mario Usai di Senorbì e le bufale a mezzo AI

Nella fantomatica città di Senorbì nessun cittadino si è cimentato in creazioni artistiche con cadaveri: qualcuno piuttosto si è cimentato nella creazione di foto con AI.

È facilissimo notarlo da un ingrandimento di una delle foto: come abbiamo visto in casi in cui l’AI ha generato interi profili troll le intelligenze artificiali non riescono a creare visi e mani convincenti.

Le mani dei personaggi nelle varie scene, non a caso, sono solo artigli deformi perché le intelligenze artificiali sono prive di referenze.

