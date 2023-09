Succede di tutto al mondo, anche una invasione di gnomi di Natale nel Galles, nel pieno di Settembre. La notizia non la fornisce certo un portale a caso, ma l’account social della Polizia del Flintshire del Sud, nel Galles.

Si parla di “innocui” gnometti natalizi di feltro lasciati nei giardini delle case gallesi. La cosa più innocua del mondo certo, ma la polizia invita alla calma per una ragione comprensibile. Si potrebbe trattare di un modo occulto per capire quali case sono ancora vuote a causa delle vacanze.

La misteriosa invasione di gnomi di Natale nel Galles

Il motivo è semplice: secondo la polizia locale, bande di ladri lascerebbero regalini “fuori stagione” nei giardini delle casette unifamiliari che sembrano deserte.

Se vi è qualcuno in casa lo gnometto verrà raccolto, spostato o comunque non sarà più presente dopo un giro di ispezione successivo.

Ma se gli occupanti della casa non sono ancora tornati lo gnomo resterà lì esposto agli elementi e quindi sarà il segnale che nessuno è presente per fermare eventuali furti.

Secondo la polizia locale è una strategia chiamata “biglietto da visita”: il ladro compie un’azione apparentemente innocua dalla quale aspettarsi una reazione, valutando l’assenza della stessa come via libera.

Una versione evoluta del ladro di appartamento che, avendone la possibilità, controlla le cassette della posta condominiale ritenendo che quelle piene in modo sovrabbondante appartengano a persone in ferie, quindi impossibilitate a raccogliere la posta e senza un amico che abbia le chiavi di casa per svuotarla e controllare periodicamente la casa stessa.

Il consiglio è di contattare gli agenti per azioni sospette (comprese misteriose invasioni) e seguire i consigli già forniti in passato, come evitare di dare accesso a sconosciuti anche se si presentano con credenziali “attendibili o quasi” (fingendosi ad esempio agenti in borghese, avvocati o millantando difficoltà) controllando sempre l’identità del soggetto che chiede di entrare, e in caso di villette unifamiliari fare in modo che vi siano allarmi e telecamere di sicurezza e il giardino sia chiaramente visibile (tenendo quindi i cespugli e i muretti bassi) in modo che il ladro non abbia nascondigli per agire.

