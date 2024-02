La frase di Schlein sulla chiave in realtà viene da Pirati dei Caraibi

Ci segalano una “frase di Schlein sulla chiave. Una frase sconclusionata e confusa che in realtà viene dalla saga cinematografica dei “Pirati dei Caraibi”

Dove viene proferita dall’eroe, lo stralunato capitano pirata Jack Sparrow, all’apparenza stupido e perennemente sbronzo ma in grado di usare la sua apparente stupidità come un’arma da usare per prendere alla sprovvista i nemici più astuti.

La frase di Schlein sulla chiave in realtà viene da Pirati dei Caraibi

Nella finzione cinematografica del secondo capitolo della saga il capitano Jack Sparrow si imbatte col suo equipaggio nell’illustrazione di una chiave che, secondo la mappa da lui reperita, contiene un grande e misterioso tesoro (rivelatosi poi il cuore stesso del suo sovrannaturale nemico, L’Olandese Volante).

Allo scopo di dissuadere i suoi seguaci dal partecipare alla ricerca della chiave e dello scrigno, che porrebbe tutti contro la ciurma dell’Olandese, alimentata dalla stessa magia oscura, decide di confonderli con una supercazzola che recita

Senza la chiave non apriamo quel che si apre con la chiave che lo apre, e a quale scopo scoprire qualcosa che rimarrebbe comunque chiuso, noi, non avendo, la suddetta chiave che invece lo aprirebbe avendola?

Per poi scoraggiare il suo fido nostromo dal cercare la chiave come mezzo per raggiungere un tesoro di cui Jack solo intuisce i grandi pericoli.

Non è la prima volta che alla leader del PD vengono attribuite frasi sconclusionate e confuse: tempo fa una improbabile frase su “prospetti dinamici” fu diffusa con la medesima didascalia di questa.

Conclusione

La presunta frase di Elly Schlein, segretaria del PD, sulla “chiave che apre forzieri” in realtà fa parte del secondo film della saga dei “Pirati dei Caraibi”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.