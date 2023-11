Ci segnalano i nostri contatti una notizia secondo cui Giorgia Meloni ha proibito l’hijab nelle scuole. Pensateci: se la notizia compare solo in lingua spagnola, se l’intera Gazzetta Ufficiale non riporta una riga del citato provvedimento, se nessun giornale ne ha parlato, cosa implica?

Probabilmente che con un po’ di astuzia in più avreste potuto evitare di segnalarci una plateale e palese fake news sostenuta di condivisione in condivisione sul “l’ho letto su Internet” e “Non lo so se succede nel dubbio condivido”.

La fake news secondo cui Giorgia Meloni ha proibito l’hijab nelle scuole

In realtà come abbiamo visto più volte, in Italia abbiamo una norma che limita il travisamento, che però non si applica al c.d. “velo islamico”, ovvero l’hijab e incidentalmente non si applica neppure all’uso dei DPI, le “mascherine” in caso di affezioni respiratorie ed ai costumi di Halloween, tra le altre bufale viste in questi anni.

La Legge 152/75 ha dei confini precisi, e prevede il divieto all’uso “di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.”

Allo scopo una proposta legislativa dell’attuale maggioranza, presentata nell’ottobre del 2022, prevede specifiche aggravanti nel caso in cui il travisamento accada in caso di pubbliche manifestazioni e qualora il travisato porti con sé “armi improprie”, ovvero oggetti atti a offendere e ledere il prossimo.

Nessuna norma ha toccato l’hijab, tema diventato rovente a seguito della recente cronaca geopolitica.

Conclusione

In Italia non esiste alcuna norma che vieta l’uso dell’hijab nelle scuole, ergo Giorgia Meloni non ha proibito alcunché.

