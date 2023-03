La cantante Mina è morta: l’insostenibile ricerca di visual torna anche oggi

La cantante Mina è morta. Questa la sensazione, fortissima, che si ha da alcune ore a questa parte utilizzando i social, dove i soliti sciacalli stanno cercando da fare qualche visualizzazione in più sul nulla. Una base dietro la notizia ci sarebbe pure, ma è stata montata ad arte da coloro che fanno sempre acchiappaclick in questo specifico contesto. Tra l’altro, in passato l’artista si è già ritrovata al centro di fake news del genere, come potrete notare dal nostro articolo pubblicato nel 2016.

La cantante Mina è morta: storia di un clickbait annunciato oggi 6 marzo

Perché non parliamo di bufala pura e semplice, commentando i post secondo cui “la cantante Mina è morta”? Il motivo è semplice, in quanto la notizia di oggi di riporta purtroppo la dipartita della violinista Mina Pesce. Faceva parte del Quartetto Amadeus ed era molto conosciuta nei suoi ambienti. Insomma, un tragico evento c’è stato realmente oggi, ma alcune testate hanno deciso di limitarsi al nome della musicista.

Lo scopo si deduce facilmente, in quanto così facendo si dà la sensazione che a perdere la vita sia stata la famosissima cantante. Tra le altre cose, non più giovanissima, avendo già compiuto 82 anni. Per fortuna lei sta bene e dai suoi canali social non sono pervenute comunicazioni ufficiali con le quali ci possiamo preoccupare. Insomma, non ci sono i presupposti per pensare al peggio, fermo restando la necessità di stringersi attorno al dolore della violinista passata a miglior vita.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che approfondire i post secondo cui “la cantante Mina è morta”. La donna sta bene e chi usa questi mezzi oggi sta solo cercando di ingannarvi. Fate molta attenzione a questa tipologia di post, visto che in tanti cercano di sfruttare qualsiasi evento pur di portare a casa qualche click in più in giornate simili.

