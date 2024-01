Ci segnalano i nostri contatti un apologo descritto come la storia del “Lasciapassare vuoto” per la metropolitana gratis a Stoccolma, narrata da un anonimo “turista Italiano”. Con elementi però che fanno pensare ad una bufala internazionale in traduzione

Il lungo testo infatti descrive un turista italiano, però “abituato alla maniera algerina” (cosa che fa pensare che almeno in un passaggio della bufala la stessa sia stata diffusa altrove…) che si imbatte in “mulini liberi di passare senza guardia”.

Ovviamente si tratta di una traduzione a mezzo elettronico ed erronea di “tornelli non presidiati”. Nel finale della storia una guardia gentile “dagli occhi azzurri e il sorriso di purezza” descrive all’italiano/algerino/ingegnere (il personaggio muta di riga in riga…) come in Svezia chi non ha i soldi viaggia gratis e chi li ha paga comunque in base ad un sistema basato sull’onore personale e senza controllo.

Apologo edificante ma del tutto falso.



Insidioso e pluricondiviso proprio per questo: comprendiamo che il buon messaggio possa abbassare la guardia: raccomandiamo solo una maggior attenzione.

La bufala del “Lasciapassare vuoto” per la metropolitana gratis a Stoccolma

Come ci segnala un’affezionata lettrice Svedese, il portale della metropolitana di Stoccolma (Stockholms lokaltrafik, SL) è bilingue, redatto in Svedese e Inglese, e ci ricorda che non solo è obbligatorio per chiunque pagare il biglietto, ma l’infrazione al tornello è sanzionata con una multa di 1500 Corone (132 Euro circa) oltre il costo del biglietto stesso.

Sono ovviamente disponibili sconti per categorie particolari, come studenti pendolari, anziani pensionati e minori, ovviamente dietro presentazione di idonea certificazione come di rito.

È possibile effettuare contestazioni per le sanzioni ricevute, ma ove esse siano rifiutate, ovvero ove non vi siano sanzioni né pagamento entro 10 giorni l’ente indicato provvederà al recupero dei crediti.

Si tratta dunque di una fake news.

Conclusione

La bufala del “Lasciapassare vuoto” per la metropolitana gratis a Stoccolma è ovviamente una fake news. I tornelli sono presidiati, eventuali categorie detentrici di sconti, agevolazioni e biglietti gratis saranno comunque sottoposte a verifica dei presupposti, ogni informazione di viaggio è sulla pagina istituzionale della metropolitana.

