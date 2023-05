La bufala del fiore Tibetano Maha Molu che cresce ogni 400 anni

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione che mostra un “fiore Tibetano Maha Molu che cresce ogni 400 anni”. Si tratta di una fake news. Una delle tante basate sul presentare un fatto sorprendente o un contenuto che attira l’attenzione allo scopo di suscitare viralità.

Questa particolare fake news si basa sul fatto che in ogni condivisione il presunto fiore “immortale” è diverso dalle altre.

La bufala del fiore Tibetano che cresce ogni 400 anni

Nel caso che ci è stato sottoposto il fiore è evidentemente una creazione di arte digitale reperibile come tale su Twitter con la semplice didascalia “Buongiorno miei cari”.

Un “buongiornissimo” insomma, però artistico e lanciato da un artista, e sin qui ci può anche stare.

Il problema è che quel fiore immaginario non è il “Maha Molu” (fiore inesistente e termine che sembra non esistere in Tibetano) ma è un fiore disegnato al computer.

In altre pagine il fiore viene raffigurato dal Rheum Nobile, pianta che fiorisce invece ogni 30 anni circa per poi morire.

Esistono diverse piante che si candidano per la lenta fioritura, fino ad arrivare al secolo di età. Ma nessuna, secondo quanto raccolto da AFP, arriva ai limiti quasi da fenice del leggendario Maha Molu.

