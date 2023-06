“Italy’s bunga bunga PM dies at 86”, l’Evening Standard sulla morte di Berlusconi

Dal giorno della morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno, sui social è comparsa un’immagine scattata a Londra e attribuita a poster del quotidiano Evening Standard. Lo strillo recita: “Italy’s bunga bunga PM dies at 86”. La foto è ancora virale su tutte le piattaforme.

Lo strillo attribuito all’Evening Standard non è passato inosservato dal momento che la memoria di Silvio Berlusconi è stata subito associata al “bunga bunga”, espressione utilizzata per indicare i festini a sfondo sessuale e attribuita, dal 2010, alla vicenda del Rubygate.

“Italy’s bunga bunga PM dies at 86”

Letteralmente: “Il primo ministro italiano del bunga bunga muore a 86 anni”, questo il titolo attribuito all’Evening Standard. Come detto in apertura, l’immagine non è passata inosservata anche tra i quotidiani italiani.

Repubblica, ad esempio, il 13 giugno ha riportato la stessa scritta ma da uno scatto diverso; Ansa, in un articolo del 13 giugno, ha scritto che il Regno Unito “intinge la penna nel veleno“. L’agenzia italiana aggiunge che “i media britannici […] non si smentiscono nemmeno nei necrologi […] in un’isola la cui classe dirigente pure ha avuto col Cavaliere rapporti in genere assai meno conflittuali rispetto ad altri Paesi europei”.

Inevitabilmente lo scatto ha fatto il giro sui social e ancora oggi è oggetto di dibattito.

I titoli dell’Evening Standard

I poster usati dall’Evening Standard, a quanto pare, non vengono archiviati sul sito ufficiale della testata. In ogni caso è sufficiente visitare la pagina Facebook del quotidiano per trovare, in un post del 12 giugno, un titolo del tutto simile alle parole riportate nello strillo dell’immagine virale.

Il titolo recita: “Berlusconi dead”, mentre nel sottotitolo leggiamo: “Former italian PM, known for bunga bunga sex parties, dies at 86″. Nell’articolo dedicato, quindi, troviamo:

Voters repeatedly backed his can-do exuberance and Berlusconi survived a string of diplomatic gaffes and scandals, including allegations he had sex with an underage girl and hosted wild orgies in the form of his notorious “bunga bunga” parties. Gli elettori hanno ripetutamente sostenuto la sua esuberanza e Berlusconi è sopravvissuto a una serie di gaffe e scandalidiplomatici, comprese le accuse di aver fatto sesso con una ragazza minorenne e di aver ospitato orge selvagge sotto forma delle sue famigerate feste “bunga bunga”.

Al “bunga bunga”, inoltre, l’Evening Standard ha dedicato un intero articolo. In un editoriale, invece, il Cav viene ricordato come colui che “fece schiantare l’auto dei clown contro la politica”. Per il momento non è possibile risalire all’immagine originaria, né accedere all’archivio dei poster della testata. Per questo motivo abbiamo contattato la redazione dell’Evening Standard e siamo in attesa di una risposta.

Conclusioni

Degli scatti comparsi sui social esistono due versioni con il medesimo testo, e l’Evening Standard ha usato lo stesso riferimento al “bunga bunga” nella prima pagina dell’edizione del 12 giugno. Tuttavia, non siamo riusciti a trovare un archivio dei poster della testata britannica e per questo abbiamo inviato un’email alla redazione. Siamo in attesa di una risposta.

