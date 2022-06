Italia campione d’Europa: la vittoria della nazionale di basket degli atleti con sindrome di Down

Italia campione d’Europa anche nel basket, e anche tra gli atleti speciali. La nazionale dei ragazzi con sindrome di Down ha infatti vinto, nel 2021, il campionato di pallacanestro degli Euro TriGames portando a casa la finale contro la Turchia con un punteggio di 21 a 12.

Nel 2021 gli Euro TriGames hanno accolto 17 nazioni che hanno sfidato anche squadre extra-europee grazie al programma “Open” della gara.

L’Italia ha ottenuto ottimi risultati con 105 medaglie di cui 55 d’oro. La prestazione più meritevole è stata proprio quella della gara di basket. Gli azzurri hanno polverizzato il Portogallo in semifinale per poi sconfiggere la Turchia alla finale.

Questi i nomi dei campioni: Chiara Vingione e Fabio Tomao, Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini, Alessandro Ciceri, Antonello Spiga e Davide Paulis.

Grande soddisfazione per Giuliano Bufacchi, allenatore dei campioni del basket con Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo:

Tra gli allori vinti negli ultimi anni, questo è stato di certo il più faticoso, il più sofferto e forse il più bello. Poi in casa, col palazzetto pieno, è un’emozione unica. La Turchia ci aveva sorpreso durante il girone, ed è stato un avversario difficile. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito tutte le nostre direttive e il risultato è questo. Abbiamo vinto tanto, ma sembra essere la prima vittoria per la bellezza di come è arrivata e per la difficoltà del percorso fatto. Nel 2021 le Nazionali dell’Italia vincono in qualsiasi sport, e anche noi non volevamo essere da meno.