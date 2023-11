Insidie anche con il Black Friday di Zalando nel 2023: spunti sulle offerte pronte al lancio

Bisogna fare attenzione anche con il Black Friday di Zalando nel 2023, facendo tesoro di alcuni spunti che vogliamo offrirvi sulle offerte pronte al lancio. In occasione del Black Friday tanti utenti sono alla ricerca dell’offerta giusta per acquistare prodotti a prezzi decisamente bassi, ma in questi casi ci sono anche tante truffe dalle quali stare alla larga.

Qualche pericolo anche con il Black Friday di Zalando nel 2023: occhio ai malintenzionati con finte offerte

Situazione simile rispetto a quella trattata ieri con Zara. Bisogna prestare massima attenzione ad alcuni post che stanno circolando sui social, in modo particolare su Facebook, che parlano di uno speciale buono Zalando. Il famoso sito di e-commerce è senza dubbio tra i più monitorati in questi giorni, ma è opportuno sempre affidarsi proprio a quest’ultimo, diffidando da link provenienti invece da altri post.

La truffa che sta circolando in queste ore su Facebook e riguarda il buono Zalando da 50 euro, fa credere di poter acquistare prodotti sul sito e risparmiare ben 50 euro. Il messaggio in questione attira gli utenti con la frase Black Friday ben in evidenza e poi spiega come grazie ad un buono Zalando di 50 euro è stato possibile pagare un prodotto appena 90 centesimi, visto che costava 50,90 euro. Si invita gli utenti a sfruttare questi buoni per riuscire a risparmiare questa cifra piuttosto considerevole.

In realtà si tratta di una truffa a tutti gli effetti, anche perché non viene mai menzionato il sito Zalando, c’è un altro link ad essere allegato. Solo questo deve farvi immediatamente capire come si stia parlando di una truffa, anche perché gli unici sconti reali sono presenti sull’app di Zalando o sul sito se si sta navigando dal pc. Tutti questi altri post che circolano sui social, non sono altro che truffe che rischiano di mettere in pericolo i vostri dati bancari.

Non esiste alcun tipo di buono Zalando da 50 euro, si consiglia quindi recarsi sul sito ufficiale ed approfittare degli sconti del Black Friday se ci si vuole dedicare ad un po’ di shopping. Diffidate da questi post presenti su Facebook ed altri social che non menzionano i siti ufficiali. Occhi aperti, dunque, in occasione del Black Friday di Zalando 2023.

