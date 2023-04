Influencer va a Bali al posto di Bari: questo il caso della settimana, ma la risposta dell’Influencer getta una nuova luce sul caso. Caso che a questo punto potrebbe non essere un caso affatto.

Bensì il classico gioco dell’illusione, fumo e specchi che fa parte della viralità

Influencer va a Bali al posto di Bari: la risposta dell’influencer

La storia la conoscete l’influencer yamatologo (esperto di Giappone) Marco Togni viene invitato ad un festival nella città di Trani il 29 Aprile. Sui social racconta la storia di un tragicomico, fantozziano errore.

Lo sfogo social, finito su diversi quotidiani online, vede l’influencer raccontare che dei “giapponesi” avrebbero prenotato un biglietto aereo non per Bari ma per Bali, con riferimento alla pronuncia della R “alla orientale”.

Lo stesso se ne sarebbe accorto, nella storia, quando gli è stato proposto uno scalo a Giacarta.

La storia finisce con un lieto fine: l’influencer arriva in tempo a Trani per l’evento e tutti contenti. O no?

A volte basta chiedere prima di pubblicare, e nelle parole dell’Influencer abbiamo quello che a noi suona proprio come una divertita confessione

“Nella mia fantasia era vero, poi non so se era vero vero: secondo me era vero. Sicuramente è stato un bel video e quello è l’importante”

Ha dichiarato lo stesso al Festival.

“Nella mia fantasia era vero, poi non so se era vero vero”: ma nel colorato mondo del web 2.0, basta il “vero”. Attendere il vero vero non porta click

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.