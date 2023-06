Inatteso down e problemi Lycamobile oggi: non funziona la rete, numero per assistenza

Sono in corso problemi Lycamobile che accentuano la sensazione di essere al cospetto di un down. Un grosso disservizio a partire dalle 17 di oggi 30 giugno, con rete che non funziona un po’ in tutta Italia e con il numero dell’assistenza che al momento risulta per molti inaccessibile. Andiamo per gradi, in quanto c’è già chi teme che possano esserci delle analogie con il caso di Rabona Mobile, da noi trattato in primavera quando è stata staccata la rete internet ai clienti.

Cosa sappiamo su down e problemi Lycamobile oggi: non funziona la rete in Italia e riscontri dal numero per assistenza

Dunque, nel momento in cui usciamo con il nostro articolo è impossibile maturare certezze su down e problemi Lycamobile. Sappiamo che non funziona la rete, ma anche che sui vari social ufficiali non vi siano ancora comunicazioni da parte degli operatori per comprendere cosa stia avvenendo in questi minuti. Anche noi abbiamo provato ad utilizzare il numero per assistenza, ma i tempi di attesa sono molto lunghi.

La percezione sui problemi Lycamobile si può avere anche attraverso i riscontri in tempo reale che arrivano in questi minuti da Down Detector. L’improvvisa impennata delle segnalazioni ci dice che il disservizio non sia geolocalizzato, a differenza di quanto avvenuto sporadicamente in passato con questo operatore. Il fatto è che, almeno ora, tutti i clienti brancolano nel buio in attesa di eventuali riscontri dal numero dell’assistenza. Vi ricordiamo che tutti possono provare a chiamare, digitando 64521232.

Solo nei prossimi minuti sarà più chiara la reale portata dei problemi Lycamobile, ma soprattutto se i tecnici saranno in grado di mettersi alle spalle il down che sta isolando i clienti in tempistiche accettabili. Allo stato attuale, ci sono soltanto segnalazioni da parte di coloro pronti a ribadire che la rete non funziona oggi 30 giugno qui in Italia.

