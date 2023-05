In lutto per Emma Watson morta: la bufala su che fine abbia fatto oggi l’attrice

Si affaccia sul web anche la bufala riguardante Emma Watson morta. Una testata, infatti, ha inventato oggi la notizia secondo cui starebbe circolando l’annuncio sulla sua dipartita, realizzando un titolo clickbait per i social che lascia pensare al peggio. Una strategia molto furba e, a quanto pare, efficace per raccogliere un po’ di click in modo non corretto. Già, perché così si alimenta fondamentalmente la notizia secondo cui la popolare attrice ci abbia lasciato nelle ultime ore.

Diamoci un taglio con le voci su Emma Watson morta oggi: come sono andate le cose

La sua storia, del resto, è molto controversa, se si pensa che da anni non la vediamo protagonista di nuovi film. Probabilmente, lo spunto ai bufalari del giorno è arrivato proprio da una recente intervista della diretta interessata, la quale ha fatto sapere di aver abbandonato per ora il mondo del cinema per un motivo ben preciso. Negli ultimi tempi in cui ha lavorato, più in particolare, si sarebbe sentita frustrata per non aver interpretato ruoli adatti alle proprie caratteristiche.

Una sensazione poco piacevole e confermata di recente tramite alcune dichiarazioni pubbliche. Tanto è bastato per dare in pasto agli utenti la notizia (almeno apparente) su Emma Watson morta. Le cose non stanno così e al momento non ci sono valide ragioni per temere sulla sua salute. Come se non bastassero i rumors falsi che abbiamo trattato in passato sul nostro sito a proposito di Harry Potter, dunque, ora tocca prendere in esame anche gli spifferi trapelati nello scorcio iniziale di maggio qui da noi.

Ricapitolando, siamo lieti di smentire le indiscrezioni di oggi su Emma Watson morta, ma anche di spiegare come qualcuni inventi in modo molto furbo alcune fake news, in modo da ottenere maggiori visualizzazioni dai social. Si tratta di pratiche che sul web ancora non si riescono a debellare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.