In Inghilterra il primo impianto di occhio 3D su un paziente

In Inghilterra è stato impiantato il primo occhio 3D su un paziente. Steve Verze ha 47 anni ed è un ingegnere di Hackney, nella zona est di Londra, e dall’età di 20 anni ha bisogno di una protesti per il suo occhio sinistro. L’operazione è avvenuta presso il Moorfields Eye Hospital di Londra pochi giorni fa.

L’occhio 3D

In primo luogo, realizzare una protesi oculare in 3D ha consentito di dimezzare i tempi di attesa. Il Moorfields Eye Hospital, infatti, è riuscito ad ottenere il dispositivo in appena 14 giorni contro le 6 settimane necessarie alla realizzazione di una protesi tradizionale.

L’occhio 3D impiantato nel paziente Steve Verze è stato realizzato in Germania. Inoltre, la procedura per realizzare una protesi tradizione è più invasiva, in quanto viene realizzato uno stampo dall’orbita del paziente direttamente sulle ossa.

Nel caso di Steve Verze, l’occhio 3D è stato ottenuto con la scansione digitale del bulbo oculare del paziente. Il risultato è una protesi di migliore definizione rispetto a quelle tradizionali, che mostra la “profondità reale della pupilla”.

Le parole del paziente

Ho bisogno di una protesi da quando avevo 20 anni, e mi sono sempre sentito a disagio. Quando esco di casa, spesso mi guardo una seconda volta allo specchio e non mi è mai piaciuto quello che vedo. Questo nuovo occhio sembra fantastico e, essendo basato sulla tecnologia di stampa digitale 3D, sarà solo migliore e meglio.

Soddisfazione anche da Mandeep Sagoo, responsabile clinico del progetto, che ha dichiarato che presto partiranno le sperimentazioni su più pazienti.

