In Ecuador dicono di conoscere la sentenza sull’Italia ripescata ai Mondiali 2022

Non è stato ancora archiviato da tutti il discorso relativo all’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Nonostante smentite drastiche da parte di alcuni membri del consiglio della FIFA, ci sono ancora tanti tifosi che non hanno del tutto abbandonato il sogno di vedere la squadra di Mancini regolarmente in campo in occasione delle sfide che si disputeranno a dicembre di quest’anno. Ecco perché oggi siamo tornati sull’argomento, offrendo qualche spunto in più a chi alimenta queste indiscrezioni.

Cosa affermano in Ecuador in merito alla sentenza sull’Italia ripescata ai Mondiali 2022

Un altro capitolo, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Allo stato attuale, cosa viene detto in Ecuador in merito alla sentenza della FIFA che per forza di cose investirà anche i discorsi sull’Italia ripescata ai Mondiali 2022? Mancano certezze ora come ora, se non altro perché un pronunciamento definitivo sulla possibile squalifica della nazionale in questione non risulta ancora arrivato. Il vero punto, però, riguarda la squadra che prenderebbe il posto dell’Ecuador, nel caso in cui dovesse arrivare una sanzione drastica.

Appare assai improbabile che si possa arrivare all’Italia ripescata ai Mondiali del 2022. Il regolamento della FIFA non automatizza il processo di scelta in questione, ma per un discorso di equilibrio di continenti rappresentati durante la massima competizione calcistica al mondo, ci sono sempre meno dubbi sul fatto che il nome possa arrivare proprio dal Sudamerica. Visto che in Europa non ci sono casi delicati, alla luce anche della mancata partecipazione di Russia ed Ucraina, sarebbe il caso di mettersi l’anima in pace.

Ancora, sull’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 arrivano segnali extra anche dallo stesso Sudamerica. In particolare, in Ecuador vengono riportate le parole dell’avvocato di Castillo, il giocatore finito nell’occhio del ciclone per aver disputato le partite di qualificazione con questa nazionale, pur essendo accusato di essere di origini colombiane. Il legale ritiene che l’Ecuador sarà sicuramente ai Mondiali.

