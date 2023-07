In corso un down ao3: problemi ai server Archive of Our Own anche in Italia

Fa rumore in questi minuti il down ao3, considerando il fatto che il servizio di Archive of Our Own è diventato popolare anche anche in Italia. I server non funzionano e, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di reperire nel corso degli ultimi minuti, si tratta di un disservizio che viene registrato anche al di fuori dei nostri confini. Ecco perché, in un contesto simile, non possiamo fare altro che attendere l’intervento dei tecnici, sperando possa essere tempestivo ed efficace.

Registrato oggi 10 luglio un down ao3: focus sui problemi ai server Archive of Our Own anche in Italia

Una situazione che solo in minima parte ricorda quella di alcuni giorni fa, quando sul nostro sito vi abbiamo parlato di un disservizio molto specifico relativo a piattaforme popolari come Facebook, Instagram e WhatsApp. Per coloro che ancora non hanno messo a fuoco il down ao3, stiamo parlando di un sito web open source, che a conti fatti è nato 15 anni fa senza scopo di lucro. Fondamentalmente, è un raccoglitore di fanfiction ed altri contenuti realizzati dai suoi utenti.

Se vogliamo, una sorta di YouTube più professionale, con contenuti sulla carta di maggiore qualità. Il down ao3 può essere come sempre monitorato dai soliti strumenti web, coi quali possiamo avere riscontri in tempo reale per tutti coloro che sperano di poter nuovamente accedere nel più breve tempo possibile. Ribadiamo che al momento dell’uscita del nostro pezzo non vi siano ancora comunicati da parte dello staff.

Qualcuno, sul web, teme che il down ao3 sia addirittura connesso ad una sorta di interruzione definitiva del servizio, considerando il fatto che la voce circola da un po’ di tempo sui social. Tuttavia, al momento l’indiscrezione è priva di fonti, coi problemi ai server Archive of Our Own probabilmente connessi al classico malfunzionamento che di tanto in tanto mette in difficoltà anche i brand più importanti al mondo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.