In corso un down per audio WhatsApp, Facebook e Instagram: problemi coi vocali

Pare essere in corso un down per audio WhatsApp, Facebook e Instagram, considerando il fatto che dalle 21 di questo venerdì si registrano problemi decisamente diffusi con l’incio dei messaggi vocali. Insomma, a conti fatti non funziona quello che sta diventando il principale servizio di queste piattaforme, visto che ormai da anni spopolano in Italia e nel resto del mondo. Attenzione, però, perché qualche malfunzionamento potrebbe venire a galla anche attraverso invio o ricezione di immagini e video.

Confermato il down per audio WhatsApp, Facebook e Instagram: sono in corso problemi coi vocali con il servizio che non funziona

Un disservizio diverso rispetto a quello che abbiamo analizzato alcune settimane fa, a proposito delle piattaforme che abbiamo appen citato e che, a conti fatti, ormai da tempo appartengono al medesimo network. Dunque, nel caso in cui abbiate riscontrato negli ultimi minuti un down per audio WhatsApp, Facebook e Instagram, non siete i soli, in quanto i problemi coi vocali a quanto pare sono diffusi su scala mondiale.

A dirla tutta, qualche difficoltà coi media l’abbiamo riscontrata già nel pomeriggio, provando a condividere alcuni post all’interno della nostra pagina Facebook. L’anteprima non compariva, nonostante fosse stato caricato tutto correttamente. Con il trascorrere delle ore, tutto sembrava ormai rientrato, ma negli ultimi trenta minuti ecco arrivare il boom di segnalazioni da parte di coloro secondo i quali non funziona il servizio audio WhatsApp, Facebook e Instagram. Dunque, problemi ampiamente diffusi con l’invio e la ricezione dei vocali.

Fate molta attenzione alla questione “media“, in quanto il nostro test con l’invio di foto e video effettivamente conferma il disservizio. A maggior ragione, stando ai numeri riscontrati con Down Detector. Speriamo di ricevere presto comunicazioni ufficiali sui problemi trapelati oggi 16 giugno con gli audio WhatsApp, Facebook e Instagram, visto che in questi minuti non si possono utilizzare i vocali.

