Impossibili prenotazioni e referti Synlab Italia: problemi in corso, ma smentito l’attacco hacker

Anomalie in corso con prenotazioni e referti Synlab Italia, alla luce di problemi emersi oggi 18 aprile, pur essendo stato smentito l’attacco hacker. Quest’oggi si stanno verificando problemi tecnici piuttosto seri riguardanti il portale SYNLAB Italia, laboratorio di analisi che ormai è diventato una catena tra le più importanti del settore nel nostro Paese.

Non sono possibili prenotazioni e referti Synlab Italia: problemi oggi, ma smentite le voci sull’attacco hacker

Vicenda che per certi aspetti ricorda quella che abbiamo trattato in passato con Hype e Banca Sella. Da qualche ora risulta essere impossibile accedere ai servizi del famoso laboratorio di analisi riguardanti i sistemi informatici e telefonici, oltre che a tutti quelli collegati. Come comunicato attraverso i suoi profili social, SYNLAB Italia si scusa per l’inconveniente ed ha anche dichiarato come il suo team stia lavorando per risolvere in breve tempo questo problema.

A riguardo non sono giunte ulteriori informazioni, ciò significa che le voci su un attacco hacker a SYNLAB Italia non possono essere assolutamente confermati. C’è insomma chi ha diffuso rumors su questo possibile attacco hacker che avrebbe colpito l’aspetto telematico dell’azienda, creando appunto problematiche ai vari utenti che stanno cercando in queste ore di entrare sulla piattaforma SYNLAB Italia.

Un problema tecnico importante che ha praticamente messo in crisi ‘’azienda che sta cercando di fare il possibile per ripristinare linea internet, telefonica ed i vari servizi ad essi collegati. Difficile che ci possa essere stato un vero attacco hacker a SYNLAB Italia, si parla insomma solo di un disservizio tecnico legato probabilmente a qualche bug che ha coinvolto i vari terminali, stando anche alla nota ufficiale odierna.

Mancano al momento fonti certe che evidenziano come nella giornata di oggi 18 aprile ci sia stato effettivamente un attacco hacker a SYNLAB Italia. Sta di fatto che molti utenti hanno commentato con grande frustrazione questo problema tecnico, chi insomma è attesa di risultati importanti, chi deve effettuare dei controlli e così via.

C’è quindi attesa nello scoprire quando questo disservizio sarà risolto da SYNLAB Italia e soprattutto se si potrà capire quale sia stata la causa scatenante, ma non c’è alcuna fonte ufficiale che parla di attacco hacker. Dunque, bisogna inquadrare meglio le anomalie su prenotazioni e referti Synlab Italia, con problemi in corso non collegabili ad un attacco hacker.

