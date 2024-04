Di nuovo non funziona Hype con Banca Sella: problemi e chiarimenti sui bonifici oggi

Ci sono ulteriori aggiornamenti che dobbiamo prendere in esame oggi, a proposito di un disservizio ormai lunghissimo, visto che non funziona Hype con Banca Sella da oltre 72 ore. I problemi riguardano anche i pagamenti, mentre in tanti si pongono quesiti sui bonifici in entrata. Insomma, il timore è che movimenti in entrata tornino al mittente, creandoci non pochi problemi di liquidità, mentre non mancha chi ipotizza che dietro tutto questo ci possa essere un delicatissimo attacco hacker.

Ancora non funziona Hype con Banca Sella: cosa sappiamo sui problemi e chiarimenti sui bonifici oggi 11 aprile



Va detto che la banca nella giornata di mercoledì ha diffuso un comunicato, nel tentativo di gettare acqua sul fuoco e facendo presente di essere all’opera per ripristinare tutto nel più breve tempo possibile. Al di là delle uscite pubbliche dell’assistenza, visto che oggi 11 aprile ancora non funziona Hype insieme a Banca Sella, occorre valutare più da vicino anche i feedback da parte dei clienti. Già, perché sui social possiamo avere il termometro perfetto della situazione.

E così, se da un lato abbiamo chi minaccia di lasciare subito l’azienda, visto che dopo oltre tre giorni i problemi Hype e Banca Sella non siano ancora stati risolti, abbiamo commenti che consentono di integrare quanto riportato negli ultimi giorni: “Ieri aspettavo bonifico stipendio in mattinata, alla fine è entrato alle 17:40. Comunque verso le 23 lapp funziona, infatti ieri sera ho nel dubbio ho fatto un bonifico istantaneo su un altro conto. Ed è andato tutto ok. Finché non sistemano del tutto, durante il giorno sono intasati e vanno KO, memtre di notte con meno flusso si riesce ad utilizzare“.

Testimonianza interessante di chi evidenzia non solo che ancora non funziona Hype con Banca Sella, con problemi in corso oggi 11 aprile, ma anche che ci sono delle precisazioni da portare alla luce sul possibile utilizzo notturno del proprio conto. Attendiamo ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.