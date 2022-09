Imitata Elisa Esposito da Salvini e offese alla Prof di Corsivo nelle ore successive

Fa molto discutere, in queste ore, l’imitazione di Salvini nei confronti Elisa Esposito, la cosiddetta Prof di Corsivo diventata famosa in estate per il suo particolare modo di parlare. Una presa in giro nei confronti dei coetanei, che alcuni hanno preso troppo seriamente. Non è un caso che in tanti si siano scagliati contro di lei, come abbiamo avuto modo di constatare alcune settimane fa con un altro articolo. Una vicenda, quella che è stata rialimentata nel corso dell’ultima puntata di “Fuori dal coro” di Mario Giordano, su Rete 4, che forse si poteva evitare.

La pessima imitazione su Elisa Esposito da Salvini: arrivate offese alla Prof di Corsivo nelle ore successive

Come nasce l’imitazione nei confronti di Elisa Esposito, arrivata direttamente da Salvini in settimana? E, soprattutto, qual è la causa scatenante delle offese alla Prof di Corsivo nelle ore successive, giunte dai canali social del leader della Lega? La ragazza, sostanzialmente, ha fatto sapere che TikTok non sia l’ambiente adatto per i politici, in quanto la piattaforma è visitata soprattutto da ragazzi che accendono all’app soprattutto per concedersi un po’ di svago. Suggerimento accolto male da Salvini, come si nota dal video estratto da Rete 4, ma anche dagli utenti nei commenti Facebook:

“Ma cosa vuole questa? Parla in quel modo e si permette pure il lusso di dare consigli al Capitano?”;

“Ma falla finita. Hai avuto successo e non sai neanche come hai fatto, parlando come una disagiata. Ha fatto bene Salvini a rispondere a tono così impari”;

“Non ne possiamo più di questa. Salvini lo seguo su TikTok e produce contenuti molto più interessanti dei tuoi”.

Inutile dire che, per ovvie ragioni, abbiamo omesso commenti nei confronti di Elisa Esposito decisamente offensivi, nonostante si tratti di una ragazza di soli 20 anni. Resta la discutibile imitazione di Salvini nei suoi confronti a “Fuori dal coro” di Mario Giordano.

