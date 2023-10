Illazioni sullo stipendio di Fagioli e sulla possibile rescissione dalla Juventus

Ci sono nuove voci prive di fonti che stanno prendendo piede in queste ore, in merito allo stipendio di Fagioli, oltre alla possibile rescissione da parte della Juventus dopo la squalifica di sette mesi. Il centrocampista potrebbe anche tornare in campo nello scorcio finale di questa stagione, ma ad oggi ci sono altri aspetti che tengono banco. Proviamo a fare chiarezza, come del resto abbiamo fatto alcuni giorni fa, quando abbiamo evidenziato che non ci fosse alcun riscontro in merito alla menzione di Barella in questo scandalo.

Si parla di stipendio di Fagioli e rescissione del contratto dalla Juventus: facciamo chiarezza

Andiamo con ordine, perché secondo alcune indiscrezioni trapelate tramite la stampa sembrerebbe che il debito accumulato dal centrocampista bianconero sia arrivato addirittura a quota 3 milioni di euro. Nulla di ufficiale sotto questo punto, ma a prescindere da tutto, abbiamo qualche dato più concreto sullo stipendio di Fagioli. La sua attuale posizione è stata definita nel mese di giugno 2022, quando il giocatore era reduce da una straordinaria stagione con la maglia della Cremonese. I grigiorossi, infatti, furono trascinati fino al raggiungimento di una promozione inaspettata in Serie A.

Durante quell’estate, il ragazzo firmò il prolungamento del contratto con la Juventus, rientrando dal prestito alla stessa Cremonese e legandosi alla Vecchia Signora fino al 2026. In un contesto simile, diventato delicatissimo a causa del caso scommesse, in tanti si stanno ponendo domande sullo stipendio di Fagioli. Secondo le informazioni più aggiornate raccolte in merito, pare che l’ingaggio del giovane mediano ammonti ad un milione netto a stagione.

Qualcuno ha parlato di cifre più alte sullo stipendio di Fagioli, probabilmente per attaccarlo e per infierire sulla sua immagine. Ugualmente false, o quantomeno non confermate, le indiscrezioni relative alla possibile rescissione del contratto voluta dalla Juventus. Il giocatore, infatti, dovrebbe restare in bianconero anche nella prossima stagione, a squalifica scontata.

