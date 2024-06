Ci segnalano i nostri contatti un presunto “Video di Fauci sulla pandemia”, uno degli svariati milioni almeno, diffuso su FB e citato su TikTok che dovrebbe provare che Fauci ha mentito sulla Pandemia, inventato i dati e sarà presto arrestato

Dati, ovviamente, falsi.

Il video di Fauci sulla pandemia che non prova assolutamente niente

A dichiarare l’imminente arresto nel video è la voce della deputata Marjorie Green, sostenitrice tra l’altro delle teorie del complotto di QAnon e incline a richiedere in scioltezza l’esecuzione di Nancy Pelosi e la condanna di Obama.

Facendo riferimento ad un titolo clickbait del Daily Mail che dichiara che “Fauci avrebbe inventato” le misure di distanziamento.

In realtà il titolo a cui la deputata fa riferimento, e il video sembra rincarare la dose con un montaggio incalzante in cui il volto di Fauci in silenzio sembra insinuare una resa, è un chiaro esempio di titolo clickbait.

Come dimostra l’indagine di Politifact, Fauci ha risposto dichiarando che il distanziamento sociale è stato formulato su basi empiriche e non su studi tecnici.

Cosa che non significa “in modo arbitrario”: nel linguaggio medico-scientifico empirico significa basato sull’esperienza diretta prima di esaminare la causa nel dettaglio.

Il tipico esempio di terapia empirica è la somministrazione immediata di antibiotici ad ampio spettro in attesa dei risultati di laboratorio sulla coltura di batteri rilevata in un’infezione.

Lungi dall’essere arbitraria, la scelta di somministrare antibiotici ad alto spettro in modo immediato basandosi sul beneficio “riscontrato sul campo” è l’unica cosa che evita sovente al paziente di morire di setticemia aspettando i risultati.

Così, come abbiamo avuto modo di vedere, fino alla diffusione dei vaccini rispettare il distanziamento sociale e “appiattire la curva” sono stati i modi empirici con cui abbiamo evitato di sovraffollare gli ospedali aumentando il numero di vittime.

“prima non esisteva nessuno studio che utilizzasse mascherine sui bambini. Non si poteva fare uno studio. Bisognava rispondere a un’epidemia che uccideva dai 4000 ai 5000 americani al giorno”, ha precisato il dottor Fauci al riguardo: il che non significa che si sia agito in modo arbitrario, ma empirico.

I rescritti delle frasi di Fauci sono liberamente disponibili, e non contengono quanto dichiarato nei video.

