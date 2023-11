Ci segnalano i nostri contatti un video di uno scheletro danzante a Dubai: problema fondamentale, un evento è tanto vero quanto le prove della sua esistenza che in questo caso sono decisamente latitanti.

Esiste infatti un solo video che riprende lo spettacolo da un solo angolo, ripreso dal gruppo “Geoscan Show”. Gruppo questo che si occupa sia di spettacoli che di presentare simulazioni in CG degli spettacoli che potrebbero fare.

Il video dello scheletro danzante a Dubai che potrebbe non essere mai esistito

Non siamo del resto i soli a pensarlo: anche ipotizzando che l’incredibile quanto impossibile fluidità dei movimenti dello scheletro danzante siano dovuti a droni di eccezionale fattura non disponibili al pubblico pilotati con mezzi avveniristici, ciò non toglie che i piedi della figura sono sospettosamente a livello persone: e nessun pilota di droni per uso civile commetterebbe un simile passo falso.

Il video presenta inoltre diverse somiglianze col video della Barbie al Burji Khalifa presentato dai complottisti di mezzo mondo come prova di un bizzarro complotto per rendere la razza umana adoratrice della bambola portata sul grande schermo da Margot Robbie, e sul canale di GeoScan appaiono diversi “mockup”, ovvero video basati sul “Noi faremmo così”.

Ad esempio un video titolato “Come potrebbe essere una finale dei mondiali di Calcio” con un volto di Lionel Messi creato nello stesso stile e un “Se Avatar fosse pubblicizzato coi droni“.

Ovviamente il “Se” fa sottendere unna creazione digitale basata su una ipotetica ricostruzione.

Cosa esacerbata dal fatto che esistono diversi video degli eventi a Dubai, e nessuno ritrae il presunto spettacolo da altre angolazioni se non quella offerta dal video che consideriamo pertanto un “mock up”.

