Ore in cui abbiamo imparato una preziosa lezione: siamo in guerra, e siamo in guerra nell’Era del Web 2.0. Il che significa che mentre nei conflitti del passato il problema era non avere abbastanza informazioni, il problema attuale è essere bombardati in eguali misura da informazioni sia vere che false, in dosi tali da rendere tutto indeterminato.

Abbiamo avuto modo di elencare le decine di video decontestualizzati e falsificati nate in sole 48 ore di conflitto.

Siamo di fronte ad un video non privo di dubbi, ma che quantomeno sappiamo proviene dall’Ucraina.

Il video mostra quello che sembra essere un carro Strela russo che, attraversata una curva a gran velocità, perde il controllo e travolge un veicolo.

Il video del tank che investe un automobilista in Ucraina

Veicolo che immagini successive diffuse sui social mostrano distrutto, ma con l’occupante estratto ancora vivo, nonostante l’ovvio stato confusionale e le ferite riportate.

Effettivamente il carro armato corrisponde all’aspetto di uno Strela, e Open ha identificato la curva come parte di Obolonskyi Avenue nel distretto di Obolon a Kiev.

E questo è tutto quello che sappiamo.

Al momento le indiscrezioni sono le più varie: secondo alcuni interpreti lo Strela sarebbe stato un mezzo Ucraino “controllato in remoto e dirottato dagli hacker russi”, oppure un mezzo Russo arrivato per l’invasione.

Dalla visione del video, che non vi riportermo in integrale essendo immagini forti (ma potrete cliccare sull’articolo di LBC) la soluzione più semplice (per il rasoio di Occam la più adatta) è un semplice sinistro stradale, per quanto inusuale.

Il tank che investe un automobilista in Ucraina ha affrontato la curva con troppo abbrivio ed è finita come finiscono mille incidenti sulle strade di tutto il mondo.

Aggiungendo caos, confusione e miseria in una terra già martoriata dalla guerra.

