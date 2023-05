Ci segnalano i nostri contatti un “video dei nove morti a Cesena” su TikTok. In questo caso non c’è stato bisogno della computer graphic per cercare di tirare su un contenuto acchiappaclick. Cosa ancora più deprecabile contando che il contenuto cerca di fare man basa di click usando una tragedia reale.

Nonostante gli effetti dell’ondata di tempo anomalo in Italia siano visibili sotto gli occhi di tutti, l’autore del video ha preferito manipolare e ricaricare il video della frana di Asami, in Giappone, nel 2021.

Il “video dei nove morti a Cesena” è clickbait da TikTok

Il meccanismo alle spalle del breve video è diabolicamente semplice: il video è stato tagliato e pesantemente modificato con l’aggiunta di vari filtri e immagini animate che coprono quasi completamente la visuale, aggiungendo anche degli effetti sonori.

Così facendo chi ha creato il video si è assicurato che servizi automatici come quelli di Google, che consentono di identificare spezzoni di foto e video avessero difficoltà nel riconoscere la foto originale rispetto a quella alterata.

Ciò nonostante non è stato per noi difficile risalire alla frana di Atami, disastro che in poche ore ha cagionato due morti, venti dispersi e danni incalcolabili.

Come sempre accade quando accade una tragedia recente però, la tentazione è quella di riciclare video diversi e più “viralizzabili”.

Cosa successa ad esempio col terremoto in Turchia, dove si è preferito avere l’immagine “di impatto” alla verità storica e, ci si consenta, il rispetto per le vittime.

