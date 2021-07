Il VFC Venezia Calcio contro Dagospia: in difesa di Agata Centasso

VFC Venezia Calcio contro Dagospia è la questione social del momento, e sinceramente non ci sentiamo proprio di dar loro torto. La squadra di calcio femminile del Venezia ha una nobile storia, ed una fucina di campionesse, tra cui il mediano Agata Centasso.

Mediano che può essere celebrato in mille modi: per la sua bravura, per il suo acume sportivo, per il gioco di squadra o per la sua bravura anche nel tennis e nel padel. Giochi diversi dal calcio, ma nei quali ama dilettarsi.

Quello che il Venezia Calcio non può concepire è l’inconcepibile scelta di Dagospia di “celebrarla” con un post social ed un articolo che, francamente, difetta di molto, buon gusto compreso.

POI NON DITE CHE IL CALCIO FEMMINILE NON E’ INTERESSANTE – TUTTI PAZZI PER AGATA ISABELLA CENTASSO https://t.co/9wujQYGloc pic.twitter.com/W2skT6QbUc — Dagospia (@_DAGOSPIA_) July 27, 2021

Una galleria di immagini della calciatrice con poche frasi, perlopiù da trivio, del calibro di “Una fi*a da mediano”, “i suoi palloni d’oro in vista” e l’uso della parola “bombastico” per definire le sue curve.

Termine che non leggevamo dai fumetti del Paninaro degli anni ’80. Scelta incomprensibile, che la Centasso ha affrontato con una prova del self-control e dello spirito sportivo che la contraddistinguono da sempre

Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi “palloni d’oro” in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto. — Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) July 27, 2021

Più diretto è stato invece il club

Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell’articolo in questione. È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile. @AgataCentasso pic.twitter.com/19EgmNQ5yW — VFC Venezia Calcio (@VeneziaFC_F) July 27, 2021

Ed è un invito che, francamente, riteniamo nella querelle VFC Venezia Calcio contro Dagospia, andrebbe accettato.

