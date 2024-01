Il “vaccino nasale” che non è un vaccino (e non contiene grafene)

Ci segnalano i nostri contatti un post diffuso mediante WhatsApp e Telegram che parla di uno “spray nasale antivirus” che diventa un “vaccino nasale” e che contiene grafene.

Tutto quello che viene riportato nel messaggio è sostanzialmente errato, e diffonde un messaggio erroneo e sviato.

Ma andiamo con ordine.

Il prodotto in questione, che comunque non vedrete venduto in Italia perché al momento in cui scriviamo non lo è, è uno spray a base di monossido di azoto.

Non contiene grafene, e non è un vaccino.

A parte alcuni casi di irritazione nasale non ha riportato particolari effetti collaterali nei paesi in cui viene venduto, ovvero Israele e Indonesia (marchio Enovid), Thailandia, Singapore, Hong Kong, Sudafrica, Malesia, Cambogia e Germania (marchio VirX) e India (marchio Fabispray).

Non è ovviamente un vaccino né pretende di esserlo: ci sono “moderati studi” sul fatto che usato nei tempi e nei modi indicati possa contribuire a tenere bassa la carica virale di virus influenzali e parainfluenzali nelle mucose nasali, ma non essendo una testata scientifica non è nostro interesse o utile al caso di specie commentarli o valutarne l’efficacia: chi l’ha fatto ricorda però che il contrasto a COVID19 passa ancora per vaccinazione e corrette pratiche di igiene respiratoria (non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani sporche, disinfettarsi le mani dopo aver toccato oggetti pubblici, valutare l’uso di mascherine in luoghi affollati o qualora si palesino sintomi respiratori o si debba trascorrere tempo con qualcuno che quei sintomi li ha palesati, vaccinarsi annualmente, possibilmente nel periodo invernale, quando il freddo costringe le persone a passare lunghi periodi in luogi chiusi…).

Dato questo che gli stessi produttori del presidio ricordano nel materiale informativo: nessuno ha mai preteso di far passare VirX per un “vaccino nasale”

Quello che possiamo dire è che VirX contiene esclusivamente monossido di azoto, e non grafene. Sostanza questa che comunque non è contenuta neppure nei vaccini.

Il messaggio virale si presenta quindi come una traduzione dell’estero di una catena di S. Antonio erronea nei modi e contenuti.

In realtà sono allo studio dei “vaccini nasali”, che ovviamente non sono spray al monossido di azoto e non contengono grafene.

Conclusione

Il prodotto mostrato nelle foto non è un “vaccino nasale” e non contiene grafene. Non ancora venduto in Italia, ed è incerto quando e se lo sarà, VirX è uno spray al monossido di Azoto che non contiene Grafene.

Peraltro si ricorda che la profilassi più efficace per evitare le infezioni da COVID19 passa per il vaccino e una corretta igiene respiratoria: cosa che dopo due anni e mezzo di pandemia e una perdurante fase di convivenza attiva col virus avremmo dovuto imparare a gestire.

