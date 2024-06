Il supporto AdoEbaike risponde? Questa la domanda nata dopo che alcuni nostri lettori ci hanno contattato per un follow up di uno dei nostri pochi articoli-recensione.

Un oggetto che ci è stato regalato va ammesso per correttezza: perlopiù ce li compriamo, come quando abbiamo mandato il gestore della rubrica Shadow’s Play a comprare un Miyoo Mini Plus in tempo per Natale e l’abbiamo obbligato a caricarci sopra OnionOS aggiungendo una SD vergine a sue spese.

Il che non comporta comunque che siamo meno oggettivi: un sito di fact checking non può mentire. E quando ci è stato riferito che l’assistenza post-vendita era diventata irraggiungibile, dovevamo controllare.

Il supporto AdoEbaike risponde? Ora sì: ci abbiamo parlato

Come si contatta un servizio di assistenza che sembra non rispondere? Con molta pazienza e facendo il giro di tutti i numeri nazionali e non. Arrivando alla fine ad un lieto fine: tutto è bene quel che finisce bene

La pagina contatti del sito Web è rimasta flaggata come “sospesa” per un mero errore, ed in realtà tutti i numeri per l’assistenza sono funzionanti con prioprità per l’assistenza post-vendita.

Il segnalino sul sito di sospensione, che averebbe dovuto restare per pochi giorni, è rimasto più del dovuto. Chi non è stato contattato lo sarà, tutti possono contattare la ditta, e nel caso contattare anche noi.

Possiamo confermare quanto detto nella recensione dell’epoca: ovvero siamo soddisfatti, anche di esservi stati utili.

