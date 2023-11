Il ristorante La Cigogna di Torreglia senza legami con la famiglia Turetta: figuraccia diffusa

Le avvisaglie c’erano tutte, come vi abbiamo anticipato ieri con un altro articolo, ma ora c’è la certezza che il ristorante La Cicogna di Torreglia non abbia legami con la famiglia Turetta e coi genitori di Filippo. Dopo la tragica notizia dell’uccisione di Giulia Cecchetin si è verificato un episodio alquanto sgradevole nei riguardi del ristorante La Cicogna che in passato era gestito dai genitori di Filippo Turetta.

Il ristorante La Cicogna di Torreglia da oltre dieci anni senza legami con la famiglia Turetta

Gli attuali gestori del ristorante hanno dovuto scrivere un messaggio di denuncia, dopo i continui insulti piovuti sulla pagina social de La Cicogna. Molti utenti hanno infatti diffuso parole alquanto forti e minacce ai proprietari di questo ristorante, pensando fosse ancora gestito dalla famiglia Turetta.

La situazione è diventata così pesante, con tante disdette arrivate dai clienti, che i proprietari hanno dovuto fare per forza scrivere un messaggio pubblico in un momento di grande dolore per le famiglie coinvolte in questa tragedia. Si è ribadito come il ristorante La Cicogna non sia gestito più dalla famiglia Turetta ormai dal 2011, sono quindi più di dodici anni che la famiglia Fesio ha preso in gestione il locale. In molti però, informandosi in maniera del tutto errata, pensavano che fosse ancora la famiglia Turetta la proprietaria de La Cicogna.

Non è stato semplice per gli attuali gestori dover fare questa precisazione importante, ma purtroppo la cattiveria delle persone stava creando non pochi problemi al loro lavoro quotidiano. In un momento così complicato ci sono stati tanti utenti che hanno pensato di offendere, insultare e minacciare degli onesti lavoratori solo perché pensavano fossero legati alla famiglia Turetta.

La mancanza di civiltà continua a prevalere sui social e nella vita di tutti i giorni, dove spicca sempre più l’odio anche in situazioni così dolorose per due famiglie coinvolte in un bruttissimo fatto di cronaca nera. Non è quindi vero che il ristorante La Cicogna risulta essere gestito dalla famiglia Turetta, ma anche se fosse stato così, non si possono insultare e minacciare persone in questo modo. I Fresio hanno dovuto, loro malgrado, fare un post per chiarire la situazione.

Dunque, finiamola con le recensioni fake riguardanti il ristorante La Cicogna di Torreglia, pensando che abbia legami con la famiglia Turetta.

