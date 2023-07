Il relitto del Titanic affondato non è la nave originale: nuova impresa dei negazionisti smentita

La tragica fine del sommergibile Titan ha innescato nuove e bizzarre teorie sul relitto del Titanic affondato, al punto che oggi 3 luglio dobbiamo constatare la nascita di un movimento negazionista sulla nave affondata un secolo fa. Nello specifico, come se non bastassero le cinque bufale a tema che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro approfondimento, occorre evidentemente analizzare la foto di un raffronto improbabile. E, come sempre, estremamente superficiale.

Arrivano i negazionisti del relitto del Titanic affondato: “La nave affondata non è quella originale”

In pratica, si raffronta una foto d’epoca della nave, prima della sua ultima partenza, rispetto a quella del relitto del Titanic affondato. Si nota, in quest’ultima, una struttura a prua che sembrerebbe assente nell’altro scatto. Come detto in precedenza, si tratta solo di superficialità del complottista di turno e di tutti coloro che stanno alimentando strane teorie negazioniste sull’incidente costato la vita a più di mille persone.

Nello specifico, la parte della struttura evidenziata nell’immagine del relitto del Titanic affondato non è altro che l’ancoraggio del palo del telegrafo a prua. Elemento ampiamente visibile in altri scatti della nave prima che affondasse, ma anche nella stessa foto di Bruno. Anche se scattata a distanza, infatti, ci mostra come ci sia un cavo che parte proprio da quel castelletto e arriva al palo. Solo che nella foto d’epoca il castelletto è coperto da teli e altro, ma con un minimo di attenzione si può notare facilmente.

Il discorso, che non ha senso, verte dunque su uno dei tiranti del palo del telegrafo. Semplicemente sul relitto non è agganciato a nulla e pare messo lì per decorazione. Si trovano tanti approfondimenti e scatti, in rete, tramite i quali diventa molto semplice smentire le tesi complottiste e negazioniste sul relitto del Titanic affondato. Quella sul fondale è decisamente la nave originale.

