Il regolamento chiude alle donne trans, ragazzo trans si iscrive a Miss Italia

La vittoria di Rikkie Valerie Kollé, donna transgender, a Miss Olanda 2023 ha aperto un piccolo terremoto. Tante reazioni significano tante reazioni di rimando, mille spazi per aprire un tema di discussione. E dove il tema viene chiuso, qualcuno trova il modo di riaprirlo, come ha fatto Federico Barbarossa ragazzo trans dell’associazione barese Mixed Lgbtqia+.

Rispondendo a Mirigliani, madrina della manifestazione, che al riguardo ha dichiarato

“Dico solo – ha concluso Patrizia Mirigliani – che le cose devono andare per gradi, l’Italia è un paese delicato e particolare. Inoltre, al momento, solo due transgender hanno richiesto di partecipare a Miss Italia. Pertanto, il mio regolamento attuale non lo consente. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla in contrario riguardo a chi decide di ammettere transgender a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale”

Federico si è provocatoriamente iscritto al concorso: ricevendo regolare mail di conferma.

Circostanza documentata dai social dell’associazione, il giovane Federico, alla nascita assegnato al genere femminile ma uomo per scelta, ha tentato ed è riuscito a portare a termine l’iscrizione alla manifestazione.

“Un gesto di scherno in segno di protesta per dimostrare che il genere è un costrutto sociale, che la biologia non ci definisce e che la presa di posizione di Mirigliani si dimostra non in linea con i tempi, come forse non lo è il suo concorso”