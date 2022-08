Il Primario Elvio Giagrinte confessa che Piero Angela sia morto per la quarta dose, ma non esiste

Sta tornando di moda la catena virale relativa a Piero Angela morto per la quarta dose, alla luce della presunta confessione del Primario Elvio Giagrinte. Una vicenda che richiama quanto vi abbiamo riportato circa una settimana fa sul nostro sito, quando abbiamo evidenziato che il mondo NoVax si fosse già attivato per alimentare disinformazione e fake news anche a proposito del divulgatore scientifico e della sua dipartita. Uno stile comunicativo che, purtroppo, abbiamo imparato a conoscere bene in questi due anni.

Non esiste il Primario Elvio Giagrinte che confessa che Piero Angela sia morto per la quarta dose del vaccino

A cosa ci riferiamo? Ogni volta che muore un personaggio famoso, soprattutto più avanti con gli anni, prendono piede post che imputano al vaccino Covid la dipartita del giorno. Ovviamente, senza conoscere i fatti, il quadro clinico delle singole persone e quando sia avvenuto l’eventuale ciclo di vaccinazione. Anche con Piero Angela le cose sono andate così, ma i NoVax si sono superati nell’inventare la figura del Primario Elvio Giagrinte.

Già, perché anche nel diffondere fake news ci vuole talento e studio. Ovviamente non vogliamo incoraggiare in alcun modo una pratica odiosa, alimentata solo per fare propaganda fine a sé stessa. Semplicemente, basta effettuare una velocissima ricerca nell’Albo per scoprire che il Primario Elvio Giagrinte, pronto apparentemente a giurare che Piero Angela sia morto per la quarta dose, in realtà non esiste. Come non esiste alcuna correlazione tra il suo decesso e la somministrazione del vaccino contro il Covid.

Insomma, se la galassia NoVax intende portare avanti la propria battaglia, a colpi di fake news e disinformazione, occorre fare di meglio e capire che tirare in ballo il fantomatico Primario Elvio Giagrinte, a detta del quale Piero Angela sarebbe morto per la quarta dose, in realtà rafforza le convinzioni dei SiVax. Anche questa è andata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.