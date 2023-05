Ci chiedono i nostri contatti di verificare un presunto messaggio del vicepresidente dei farmacisti contro gli anziani. Messaggio che esiste sotto forma di “card”, testo scritto su una immagine.

Partiamo da un punto di vista: se qualcuno asserisce che un soggetto ha pronunciato una frase deve essere lui o lei a provare che la frase sia stata proferita.

Non può limitarsi a dire “E io dico che è vera e i debunker devono darmi torto”. Tale pratica si chiama inversione dell’onere della prova, e porta a derivazioni inquisitorie e grottesche.

In questo caso vi anticipiamo che non esiste alcuna traccia della presunta affermazione.

E vi è dell’altro.

Il presunto messaggio del vicepresidente dei farmacisti contro gli anziani

Secondo la macro il “vicepresidente dei Farmacisti Italiani” (sic!) avrebbe dichiarato che “gli anziani non valgono niente e dovrebbero essere lasciati morire”.

Ora, immaginate uno scenario in cui un mitomane vi fermi per strada e urli

Ehi, lo sai che l’amico mio dice che tuo figlio ha detto “sono un pedofilo satanista e mi piace usare violenza sessuale agli inermi”? È vero che tuo figlio dice queste cose?

Di sicuro non stareste lì a provare qualcosa che non è accaduto, ma lo sfidereste in tribunale a provare che la cosa è accaduta.

In questo caso, come nel caso del celeberrimo “discorso di Pertini ad una manifestazione per la Pace” dove lo stesso si sarebbe tramutato in uno sbavante rissoso con la bava alla bocca pronto a urlare che il popolo doveva “armarsi di mazze e pietre”, non esiste alcuna traccia del messaggio.

Né per iscritto, né ripresa, né registrata.

Non ve ne è in nessuna dichiarazione ufficiale rilasciata dal vicepresidente della FOFI e in nessuno dei canali social ufficiali del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti Luigi D’Ambrosio Lettieri.

Ad aggiungere ulteriore discredito alla teoria dell’esistenza di tale frase risulta il fatto che esistano condivisioni dove il “Vicepresidente dei Farmacisti” ha un volto.

Un volto sbagliato, rispettivamente al cardiologo Portoghese Fausto J. Pinto e al cardiologo italiano Francesco Romeo.

Che ovviamente non sono Luigi D’Amborosio Lettieri.

Conclusione

Il presunto messaggio del vicepresidente dei farmacisti contro gli anziani non ha alcun riscontro nelle affermazioni del vicepresidente della FOFI, e condivisioni che ne mostrano il volto mostrano visi diversi di persone completamente diverse.

