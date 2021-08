Il personale UniPI potrà autocertificare di avere il Green Pass (ma dovrà averlo comunque)

Ci siamo: dal primo settembre arriva il Green Pass, dal primo settembre il personale UniPI potrà autocertificare di avere il Green Pass.

Cosa che, pare quasi strano, ridondante e lapalissiano dirlo, non significa affatto che il personale UniPI potrà esimersi dall’avere il Green Pass.

Anzi.

Semplicemente nel dibattito sui controlli e su come effettuare, ha scelto una forma di autocertificazione con controllo a campione successivo.

A due giorni dalla misura infatti si sta ancora lavorando (fonte PMI) su un metodo per effettuare i controlli nel modo più efficiente e rapido possibile, magari usando gli strumenti già presenti sul piatto, come VerificaC19 la cui operatività potrebbe essere estesa e incorporata.

Il che non significa che qualcuno potrà sostituire il Green Pass che non ha con qualcosa di “altro”.

Significa che, come in quei concorsi in cui devi autocertificare di avere taluni requisiti (diplomi, lauree, patente di guida…) la direzione ha deciso dal primo settembre il personale UniPI potrà autocertificare di avere il Green Pass, consapevole che la mancanza dello stesso comporterà comunque tutte le sanzioni del caso.

A partire dalla sospensione per il personale “riottoso”, nonché, citate nella prima riga del modulo, le responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Siamo francamente sorpresi dal fatto che qualcuno ci abbia chiesto lumi su qualcosa di così lapalissiano, motivo per cui auspichiamo che il lavoro del Ministero sulle forme di controllo pervenga a forme inequivocabili, pratiche ma rigide nella loro applicazione.

