Il nuovo sistema educativo in Giappone a 5 materie “Futoji no henko”? meglio che torni a scuola

Su whatsapp sta circolando un testo che mette in risalto il Giappone e il suo nuovo sistema educativo a 5 materie “Futoji no henko”. Leggendo il messaggio questo metodo viene messo in luce come rivoluzionario ottenendo miracolosi risultati fra gli studenti di tutto il Giappone, senza peró fornire prove concrete.

Solo un testo motivazionale che peró fa presa viste le decine di migliaia di condivisioni:

IL NUOVO SISTEMA EDUCATIVO IN GIAPPONE È così rivoluzionario che forma i bambini come ′′ Cittadini del mondo “, non come giapponesi.

In Giappone è in corso un rivoluzionario piano pilota chiamato ′′ Cambiamento coraggioso ′′ (Futoji no henko) basato sui programmi educativi Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka e Comenius.

È un cambiamento concettuale. Capiranno e accetteranno culture diverse e i loro orizzonti saranno globali, non nazionali.

Il programma per i 12 anni si basa sui concetti: – Zero materie di riempimento.

– Zero compiti.

– E ha solo 5 materie, che sono: 1. Business Aritmetica.

Le operazioni di base e l’uso dei calcolatori finanziari. 2. Lettura.

Iniziano leggendo un foglio quotidiano del libro che ogni bambino sceglie e finiscono per leggere un libro alla settimana. 3. Civismo.

Comprendendo questo, come il pieno rispetto delle leggi, il valore civile, l’etica, il rispetto delle regole di convivenza, la tolleranza, l’altruismo e il rispetto dell’ecologia e dell’ambiente. 4. computer.

Office, internet, social media e business online. 5. lingue.

4 o 5 Alfabeti, Culture, Religioni, tra giapponese, latina, inglese, tedesca, cinese, araba; con visite socializzanti di scambio a famiglie di ogni paese durante l’estate.

É vero che il giappone ha attuato un sistema a 5 materie?

No, si tratta di una notizia falsa che gira giá dal 2011 e tornata alla ribalta nel 2022. Infatti l’ultima riforma sul sito del ministero dell’istruzione Giapponese é stata varata nel 2006 “ con il desiderio di sviluppare ulteriormente lo stato democratico e culturale” del Paese e di “ contribuire alla pace” nel mondo. e migliorare il benessere dell’umanità.

Come riportano i colleghi del AFP, il nuovo programma giapponese è “ basato sui programmi educativi Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka e Comenius ” e che prepara gli studenti “ come ‘Cittadini del mondo’, non solo come giapponesi” ed é denominato “Futoji no henko”. Cercando questo termine sul sito del ministero dell’istruzione, della cultura e degli altri ministeri non se ne trova traccia.

Il Giappone è uno dei paesi con il miglior livello di istruzione nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE ). È in cima alla classifica internazionale dei test PISA da più di cinquant’anni.

