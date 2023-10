Il (non troppo) incredibile filmato degli alberi sollevati dalla tempesta Babet

Ci segnalano i nostri contatti un video contenente un (non troppo) incredibile filmato degli alberi sollevati dalla tempesta Babet, registrato da un passante scozzese.

Il video ritrae degli alberi che sembrano sollevarsi e sollevare il terreno sotto di loro come se fosse un basso tappeto. La cosa ci è stata segnalata con una certa incredulità, ma in realtà come amiamo ripetere, la scienza è semplice e meravigliosa per chi ne conosce i segreti.

Non tutti gli alberi hanno radici profonde: alcuni sono naturalmente portati ad avere radici che affondano poco nella superficie, ma in generale tutti possono sviluppare un apparato radicale più o meno profondo a seconda delle condizioni ambientali.

Le radici sostanzialmente hanno bisogno di tre elementi per crescere nel suolo: un suolo non così compatto da resistere (motivo per cui “schiacciare” il terriccio nei vasi fino a farne mattonella è il modo migliore per far marcire le piantine), acqua e ossigeno.

Un terreno perennemente bagnato porterà le piante a sviluppare ad esempio un apparato radicale superficiale, laddove ci sono sia acqua che aerazione: sotto il 10-15% di ossigeno le radici smettono di crescere e sotto il 3-5% la loro crescita si arresta definitivamente.

Ogni singolo fattore ambientale può concorrere a creare radici profonde o radici superficiali: non è infrequente quindi trovare alberi che possono comunque già di loro essere predisposti a radici poco profonde arrivare a “coricarsi” dopo un forte vento.

Nessuna sorpresa o fenomeno misterioso nel video.

