Il mistero della Nutella al burro d’arachidi corre sui social, ed è una forza irresistibile perché, diciamolo, toccare l’eccellenza gastronomica nazionale ad un Italiano è un eccellente modo per mantenere viva la sua attenzione.

Si moltiplicano le apparizioni della “nuova Nutella”, ma quello che latita sono le prove della sua esistenza, che la stessa Ferrero al momento non ha fornito (ma promettiamo di tornare sull’argomento quando lo farà).

Il mistero della Nutella al burro d’arachidi corre sui social

Nasce tutto quando su un portale dedicato agli “avvistamenti alimentari” in USA qualcuno pubblica una foto della Nutella al burro di arachidi.

Secondo la didascalia tale foto sarebbe stata scattata da Kroger, nota catena di supermercati USA, e qui comincia il vero mistero.

Ad oggi Kroger non ha a listino alcuna “nuova variante” della Nutella. Il vuoto assoluto: c’è la Nutella, i B-Ready, Nutella Snack e Nutella Snack coi Pretzels, ma nessuna formula con arachidi.

Il canale TikTok “NectoriusPapi” riporta una immagine della Nutella presa di peso dal citato portatle, mentre Markie_Devo, il “Willie Wonka di Brooklyn”, recensore di dolci e caramelle, pubblica un’immagine della presunta Nutella di Kroger ma con un suo logo applicato sulla foto

La stessa immagine (quella di Markie Devo) appare sul portale di vendita “Snack Global”, come segnaposto per un prodotto esaurito, quindi non reperibile.

Ogni singola apparizione della Nutella al burro di arachidi deriva dunque dalla foto presuntivamente “scattata da Kroger” che però non ha traccia del prodotto.

Abbiamo quindi eccellenti ragioni per dubitare.

