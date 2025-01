Ci segnalano i nostri contatti un post Instagram secondo cui il Giappone ha creato ibridi umani e animali, con tanto di raffigurazione “simbolica ma clickbait” di un uomo mascherato con un complesso costume da volpe e un testo che parla di “problemi etici” e “scienziati inquietati dalle interazioni col cervello animale”.

Cervello umano che poco c’entra: la sperimentazione, nel 2019, parlava della creazione di roditori geneticamente modificati per esplorare la possibilità di ottenere organi umani.

Il Giappone ha creato ibridi umani e animali per davvero?

L’esperimento compiuto nel 2019, dopo che era stata riaperta la possibilità legislativa dello stesso, è l’evoluzione di quanto già visto con gli xenotrapianti da maiale OGM ad essere umano.

In questo caso l’esperto di ricerca in cellule staminali Hiromitsu Nakauchi si era prefisso di iniettare cellule staminali umane totipotenziali in roditori geneticamente modificati per non avere il pancreas.

L’idea alla base dello studio è che grazie a tecnologie in grado di “pilotare” la presenza e l’uso delle staminali nel corpo del roditore, lo stesso produrrebbe un pancreas compatibile (almeno in via teorica, date le dimensioni) con un essere umano, per poi passare ai maiali in caso di successo.

Le citate interazioni in realtà sono più un limite: nel caso le cellule staminali fossero andate ovunque tranne che nel pancreas e nel caso oltre il 30% delle cellule nel cervello del roditore fossero derivate da quelle staminali, l’esperimento sarebbe diventato un automatico fallimento e bloccato.

Come anticipato, ci vorrà molto tempo per capire se e come gli xenotrapianti saranno disponibili: e non aiuta definirli “animali umanizzati” o “ibridi umani” o altri incubi da Sci-Fi.

