Ci risiamo: la narrazione filorussa dell'”Occidente cattivo e nazista” si esibisce in un nuovo, assurdo, grottesco fotomontaggio. E se ci avete creduto davvero, mi dispiace, ho davvero una brutta notizia per voi.

Siete cascati in quel genere di bufale che arrivano al confine con “Ma io stavo a scherzare” e “condivido per il concetto”. Un goffo fotomontaggio con Boris Johnson col saluto nazista condiviso da un account Facebook in lingua Russa e poi da un account Italiano su X, ex Twitter.

Il fotomontaggio di Boris Johnson che fa il saluto nazista

La didascalia descrive Boris Johnson come un “vero galiziano”, con riferimento alla SS Galizia, ipotizzando un saluto dell’ex premier Britannico ad un’adunata nazista.

La didascalia si rivela falsa e infondata: la foto originale proviene infatti da una testata che ha riportato una sua visita ad un centro di riabilitazione e cura nel Settembre 2022, opera che gli è valsa il conferimento di una onorificenza “Honoris causa” come dottore presso l’Università Nazionale di Lviv intitolata a Ivan Franko.

Nella foto originale, come potete osservare, non vi è traccia alcuna di saluti nazisti.

