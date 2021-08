Le brutte notizie da Kabul, il dissing tra Salmo e il resto del mondo e le solite fake news dei no vax ci portano a chiedere un momento di tregua. Lo troviamo con una segnalazione divertente, di quelle che i nostri lettori ci inviano per far respirare le nostre sinapsi. Siamo in Friuli, più precisamente Malborghetto Valbruna (Udine), dove il bosco è stato teatro di un episodio bizzarro. La notizia è stata riportata da Giornale Nord Est con il titolo: “Si perde il figlio, lo trova il padre, si perdono entrambi e perdono pure la mamma”.

Ha iniziato il figlio 18enne che, lasciati i genitori impegnati a far la spesa, si è avventurato in una passeggiata nel bosco che presto però lo ha visto in difficoltà. Non sapeva più dov’era e così ha allertato i genitori. Il padre è poi riuscito a raggiungerlo, ma non molto tempo dopo, non vedendoli arrivare, anche la madre si era avventurata alla loro ricerca, con il risultato che i tre non si erano trovati, costringendo all’intervento le squadre.

Si è trattato di una famiglia romana in vacanza in Friuli. Il figlio si era incamminato per una passeggiata tra i boschi, ma aveva perso l’orientamento e per questo aveva chiamato il padre in soccorso. Il genitore lo aveva raggiunto lungo un sentiero e la madre, preoccupata nel non veder rientrare i suoi famigliari, si era incamminata a sua volta per raggiungerli. Anche la donna, però, si era persa e per questo i tre dispersi avevano chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Cave del Predil insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. La donna, in realtà, era a pochissimi metri di distanza dal figlio e dal marito. I tre famigliari sono stati dunque ricongiunti grazie all’intervento dei soccorritori.

Una storia a lieto fine, per fortuna.

