Il discorso di Schwarzenegger in favore di Putin è un falso filorusso

Ci segnalano i nostri contatti un discorso di Schwarzenegger in favore di Putin. Una versione pesantemente alterata e modificata di un discorso realmente pronunciato, che arriva alle conseguenze opposte.

Laddove in originale Schwarzenegger, ricordando al Popolo Russo la sua amicizia li invitava a rigettare la guerra, condannava la stessa e invitava Putin a cessare le ostilità la versione falsificata e mistificata diventa una grottesca lode a Putin e un incitamento a proseguire la guerra.

Del discorso originale ne parlammo in lungo ed in largo a suo tempo, a marzo del 2022.

Ancora a pochi giorni dal conflitto, il politico, attore e amatissimo volto pubblico, decise coi medesimi accenti con cui aveva affrontato i novax la violenza dei QAnon e la disinformazione dei novax di chiedere al Popolo Russo un passo indietro e la condanna del “Putinismo duro e puro”.

La versione mistificata, Tweet dopo Tweet, mescola brandelli fuori contesto del lungo discorso originale con pezzi decisamente fuori luogo.

Infatti subito dopo i frammenti del discorso originale in cui l’ex Governatore della California ricordava la sua amicizia col pesista, e anche egli futuro politico, Vlasov, il finto discorso prende una piega assurdamente putinista e affine alle c.d. “fontirusse”.

Secondo la catena di tweet che abbiamo archiviato qui, Schwarzenegger avrebbe semplicemente ricordato la sua amicizia con Vlasov per poi aggiungere uno sfacciato, quasi grottesco endorsement filoPutiniano.

Con un abuso di punti esclamativi più affine alle #fontirusse e alla grammatica social che alla realtà dei fatti.

Troverete nel nostro primo link il filmato autentico. Troverete qui una trascrizione dell’intero discorso. Vi riporteremo qui il finale del discorso, quello evidentemente inserito posticciamente nel dialogo.

A partire da “La forza e il cuore del Popolo Russo”, come vedrrete, tutto è diverso

La forza e il cuore del popolo russo mi hanno sempre ispirato. Ecco perché spero che mi permetterete di dirvi la verità sulla guerra in Ucraina. A nessuno piace sentire critiche nei confronti del proprio governo. Lo capisco. Ma come amico di lunga data del popolo russo, spero che ascoltiate ciò che ho da dire.

Ho parlato al popolo americano in questo modo l’anno scorso il 6 gennaio, quando una folla selvaggia stava prendendo d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti cercando di rovesciare il nostro governo. Ci sono momenti che sono così sbagliati che dobbiamo far sentire la nostra voce.

So che il vostro governo vi ha detto che questa è una guerra per de-nazificare l’Ucraina. Questo non è vero. De-nazificare l’Ucraina? È un paese con un presidente ebreo – un presidente ebreo, potrei aggiungere, i cui tre fratelli del padre furono tutti uccisi dai nazisti. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra. Né i nazionalisti né i nazisti. Quelli al potere al Cremlino hanno iniziato questa guerra civile; questa non è la guerra del popolo russo.

Lasciate che vi dica quello che dovreste sapere. Centoquarantuno nazioni alle Nazioni Unite hanno votato che la Russia è l’aggressore e l’hanno invitata a ritirare immediatamente le sue truppe. Solo quattro paesi in tutto il mondo hanno votato a favore della Russia. Questo è un fatto. Il mondo si è rivoltato contro la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. Interi blocchi di città sono stati spianati dall’artiglieria e dalle bombe russe, compreso un ospedale per bambini e un reparto maternità. Tre milioni di rifugiati ucraini, soprattutto donne, bambini e anziani, sono già fuggiti dal paese, e molti altri cercano ora di uscire. È una crisi umanitaria. La Russia, a causa della sua brutalità, è ora isolata dalla società delle nazioni.

Inoltre non vi è stata detta la verità sulle conseguenze di questa guerra per la Russia stessa. Mi dispiace dirvi che migliaia di soldati russi sono stati uccisi. Sono stati presi tra gli ucraini che combattono per la loro patria e la leadership russa che combatte per la conquista. Enormi quantità di attrezzature russe sono state distrutte o abbandonate. La distruzione che le bombe russe stanno facendo piovere su civili innocenti ha talmente indignato il mondo che le più forti sanzioni economiche globali mai emanate sono state imposte al paese. Ne subiranno le conseguenze coloro che non lo meritano, da entrambe le parti.