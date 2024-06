Il deepfake di Piero Angela che vende prodotti per l’artrite

Ci segnalano i nostri contatti un improbabile video di Piero Angela che vende prodotti per l’artrite. Improbabile per la scomparsa del noto divulgatore, improbabile perché difficilmente egli in vita si sarebbe abbassato a vendere prodotti alternativi.

E infatti non lo ha mai fatto. Si tratta dell’ennesimo deepfake ottenuto con un piccolo aiuto dell’Intelligenza Arificiale, cosa che ci ha donato in passato improbabili video col Premier Giorgia Meloni e Elon Musk che vendono Bitcoin.

La ricetta è sempre quella: prendi un video girato dal personaggio che vorresti rendere testimonial a sua insaputa (come si vede dallo spezzone, un’intervista del 2019) e lo sottoponi a due manipolazioni, entrambe possibili già in passato, ma rese possibili dall’AI anche ad un pubblico di incapaci.

Con la prima manipolazione crei un testo con una voce simile a quella del personaggio che magnifica le proprietà del tuo prodotto. Con la seconda manipolazione crei un movimento “alternativo” della bocca che simuli il parlato.

Ottenuto quindi un filmato con un labiale un po’ sfocato ma plausibile, lo rimonti col tuo audio ed hai uno spot a tua insaputa.

Il tema è così sentito che, quando ad esempio OpenAI ha annunciato una voce simile a quella di un personaggio della nota attrice Scarlett Johansson, la stessa (ottenendo un’audizione al Congresso USA), ha sollevato la possibilità che le AI allo stato attuale possano rubare una voce umana, replicandola perfettamente e generando nel pubblico l’illusione che a parlare sia una persona del tutto estranea alla questione.

O in questo caso, morta.

