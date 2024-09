Ci chiedono i nostri contatti di esaminare un post X dove un utente dichiara che il “COVID in realtà sono nanobot iniettati nel corpo”, che in realtà non è mai esistita alcuna malattia ma con la scusa della stessa sono state iniettate al posto dei vaccini delle “prodigiose nanomacchine” controllate dal 5G per scopi nefandi e misteriosi.

Secondo tale assurda fake news, gli #effettiavversi, altra nota teoria del complotto novax che vuole i vaccini cagionare un numero incalcolabile di morti ed invalidità che i “Poteri Forti” terrebbero nascosti alla popolazione, sarebbero “crisi da rigetto dei nanobot”.

La prova sarebbe una fantomatica intervista di Colao, allora ministro dell’innovazione tecnologica, pronto ad ammettere tale teoria. Intervista del tutto decontestualizzata, che infatti non viene riportata nel post X, che invece cerca di buttarla in caciara mostrando una “gaffe” di Arcuri che durante un’intervista si toglie la mascherina in anticipo, del tutto scollegata dall’assurdo evento.

Il COVID in realtà sono nanobot iniettati nel corpo: parola (fake) di Colao

Tornando all’oggetto reale dell’analisi, i presunti nanobot nel vaccino col vaccino c’entrano zero.

Ad aprile del 2019, quindi prima dell’era COVID, Vittorio Colao parlava dei progressi della telemedicina e di come il 5G, equivalente per stabilità e velocità di connessione a Fibra Ottica e Banda Larga, avrebbe consentito di operare in remoto, con riferimento ai macchinari per la telemedicina, sommministrando farmaci o effettuando terapie in tempo reale e in telepresenza.

Semplicemente, tutto qui.

Infatti, a ben vedere, abbiamo prove documentate dell’esistenza della malattia e dei suoi effetti, unitamente a svariate teorie del complotto. Questa non è neppure la più recente, eppure viene riesumata dalle nebbie del tempo.

